Правила бронирования от призыва изменили

Информация о скорой отмене отсрочки для IT-специалистов от прохождения срочной службы не соответствует действительности, однако правила бронирования сотрудников компаний из всех областей экономики были скорректированы, сообщается в телеграм-канале Минцифры.

«Отсрочка для IT-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать, здесь ничего не меняется», — говорится в сообщении министерства.

При этом пересмотрен перечень условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников.

Ведомство уточнило, что все уже оформленные брони сотрудников IT-компаний продолжают действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям, их доведут до компаний в течение декабря.