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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Правила бронирования от призыва изменили

Источник:
Sibnet.ru
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Информация о скорой отмене отсрочки для IT-специалистов от прохождения срочной службы не соответствует действительности, однако правила бронирования сотрудников компаний из всех областей экономики были скорректированы, сообщается в телеграм-канале Минцифры.

«Отсрочка для IT-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать, здесь ничего не меняется», — говорится в сообщении министерства.

При этом пересмотрен перечень условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников.

Ведомство уточнило, что все уже оформленные брони сотрудников IT-компаний продолжают действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям, их доведут до компаний в течение декабря.

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Оборона #Армия #Рынок труда
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