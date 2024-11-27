Новосибирск и Приангарье стали кандидатами для китайского автозавода

Китайский производитель автомобилей рассматривает для размещения завода Новосибирскую и Иркутскую области, сообщил председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Начать строительство завода планируется во втором полугодии 2025 года — начале 2026 года, сказал Манкевич «Интерфаксу». Новосибирская область стала кандидатом после визита главы «Ростеха» Сергея Чемезова в Китай, Иркутская область — альтернатива.

Глава РАСПП добавил, что федеральные власти и российский бизнес заинтересованы в строительстве хаба по продаже китайских автозапчастей в Новосибирской области.

«Поставка различных товаров будет осуществляться в Россию, в том числе через Монголию», — отметил он.

Глава «Ростеха» Чемезов заявлял, что один из крупных китайских автоконцернов может помочь в создании нового автозавода на территории Московской области или в Сибири. Подробностей проекта он не приводил.