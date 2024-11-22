НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Питьевая вода оказалась «заражена» фантомным веществом

Источник:
Scimex.org
278 2

Очищенная питьевая вода скрывает фантомный химикат, выяснили ученые. Специалисты давно подозревали его наличие, однако десятилетиями не могли обнаружить таинственную молекулу.

В развитых странах водопроводная вода обрабатывается хлораминами, которые уничтожают бактерии и вирусы. Химики замечали, что часть азота, используемого в процессе, исчезает, словно растворяясь в неизвестной молекуле.

Только недавно им удалось идентифицировать это вещество — «фантомом» оказался анион хлорнитрамида, состоящий из атомов хлора, азота и кислорода. Для его обнаружения пришлось применить новейшую масс-спектрометрию и спектроскопию ядерного магнитного резонанса.

Анион хлорнитрамида содержится в очищенной водопроводной воде на уровне до 100 микрограммов на литр, что превышает установленные пределы для побочных продуктов дезинфекции воды.

Сейчас ведутся токсикологические исследования этого вещества. Исследователи считают, что оно не представляет серьезной угрозы для здоровья, однако его идентификация — важный шаг в дальнейшем улучшении контроля качества питьевой воды.

Еще по теме
Ученые ТГУ выявили влияние антенн 5G на мозг
Институт русского языка назвал слово 2024 года
Почему время течет только вперед
Простой тест с наушниками выявит ранние признаки деменции
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден разрешил Украине бить ракетами вглубь российской территории
Россия попросит картофель у Египта и Пакистана
«Манюня» обошла «Любовь Советского Союза» в прокате
Мобильные убежища от ядерного взрыва стали производить в России
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Украина первая страна в мире.... по которой прилетела МБР

mosquito__2010

разделяющиеся гиперзвуковые боевые части впечатлили не только англосаксов.сам зевс взял карандашик и...

mosquito__2010

тонкий намёк на толстое продолжение

GammiPluh

Местные заукраинцы разом замолчали чего то