Питьевая вода оказалась «заражена» фантомным веществом

Очищенная питьевая вода скрывает фантомный химикат, выяснили ученые. Специалисты давно подозревали его наличие, однако десятилетиями не могли обнаружить таинственную молекулу.

В развитых странах водопроводная вода обрабатывается хлораминами, которые уничтожают бактерии и вирусы. Химики замечали, что часть азота, используемого в процессе, исчезает, словно растворяясь в неизвестной молекуле.

Только недавно им удалось идентифицировать это вещество — «фантомом» оказался анион хлорнитрамида, состоящий из атомов хлора, азота и кислорода. Для его обнаружения пришлось применить новейшую масс-спектрометрию и спектроскопию ядерного магнитного резонанса.

Анион хлорнитрамида содержится в очищенной водопроводной воде на уровне до 100 микрограммов на литр, что превышает установленные пределы для побочных продуктов дезинфекции воды.

Сейчас ведутся токсикологические исследования этого вещества. Исследователи считают, что оно не представляет серьезной угрозы для здоровья, однако его идентификация — важный шаг в дальнейшем улучшении контроля качества питьевой воды.