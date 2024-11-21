S.T.A.L.K.E.R. 2: первые оценки и возможный запрет в России

Состоялся релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, игроков ждет возвращение в Зону и выживание в постапокалиптическом мире. Продолжение одной из самых популярных в России франшиз получило положительные оценки, однако игру могут запретить.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — четвертая игра франшизы. Первой в 2007 году стала S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. За ней последовали S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти.

Особенности игры и первые оценки

Действие игры разворачивается спустя десять лет после событий предыдущей части «Зов Припяти». Протагонистом S.T.A.L.K.E.R. 2 выступит наемник по прозвищу Скиф, который отправляется в глубины зоны, чтобы найти «сердце Чернобыля».

Игрокам доступен бесшовный мир площадью 64 квадратных километра с мутантами с графикой на движке Unreal Engine 5, аномалиями и представителями различных фракций сталкеров. Прохождение основного сюжета игры займет примерно 40 часов, у игры есть минимум три концовки.

По данным портала SteamDB, в ночь на 21 ноября S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl достигла показателя в 113 тысяч одновременных игроков, это рекордный результат для франшизы. В Steam игра получила 81% позитивных откликов пользователей.

Согласно опубликованным обзорам на Metacritic S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила оценку 74%. На OpenCritic игра имеет 77%. Рецензенты оценили хардкорный геймплей и графику, однако отметили большое количество багов и серьезные проблемы с ИИ.

Можно ли купить в России

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла на ПК в Steam, GOG, Microsoft Store, EGS, а также Xbox Series X и S. Шутер доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate и PC Game Pass. В России с 2022 года игра официально не продается, однако оформленные предзаказы остались в силе.

Фото: © GSC Game World

За пределами России игра доступна в трех изданиях: стандартном (60 долларов), расширенном (80 долларов, игроки получают бонусное оружие и костюмы, артбук и саундтрек), а также ультимативном (110 долларов, к бонусам расширенного добавлен абонемент на два дополнения).

В отличие от первых трех частей франшизы, S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет только английскую и украинскую озвучку, однако есть русские субтитры.

Разработчики отказались оснащать S.T.A.L.K.E.R. 2 технологией защиты от несанкционированного доступа Denuvo, поэтому пиратская версия игры появилась на торрентах уже через 15 минут после релиза на официальных площадках.

Могут ли запретить в России

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl создавалась украинской студий GSC Game World, которая финансово поддерживает ВСУ. В этой связи пользователи предположили, что шутер запретят в России. При этом GSC Game World не имеет в России статуса запрещенной организации.

Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее заявил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет «все шансы» оказаться запрещенной на территории России, если в игре найдется «противоправная информация» — например, лозунги, тексты, изображения и символы, запрещенные в России.

Фото: © GSC Game World

Роскомнадзор, комментируя возможную блокировку, напомнил, что ведомство вводит ограничения в отношении противоправной информации по решению суда и уполномоченных органов. На данный момент таких решений нет.

Пока невозможно утверждать, присутствует ли в S.T.A.L.K.E.R. 2 контент, который могут признать противоправным (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни). Это станет понятно только после изучения основного сюжета шутера.

Если обнаружат экстремистский контент, решение о запрете и блокировке игры примет суд, после этого Минюст должен будет в течение 30 дней внести игру в федеральный список экстремистских материалов, а Роскомнадзор принять меры к блокировке доступа.