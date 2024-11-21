НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

S.T.A.L.K.E.R. 2: первые оценки и возможный запрет в России

Источник:
Sibnet.ru
301 0
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Фото: © GSC Game World
Состоялся релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, игроков ждет возвращение в Зону и выживание в постапокалиптическом мире. Продолжение одной из самых популярных в России франшиз получило положительные оценки, однако игру могут запретить.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — четвертая игра франшизы. Первой в 2007 году стала S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. За ней последовали S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти.

Особенности игры и первые оценки

Действие игры разворачивается спустя десять лет после событий предыдущей части «Зов Припяти». Протагонистом S.T.A.L.K.E.R. 2 выступит наемник по прозвищу Скиф, который отправляется в глубины зоны, чтобы найти «сердце Чернобыля».

Игрокам доступен бесшовный мир площадью 64 квадратных километра с мутантами с графикой на движке Unreal Engine 5, аномалиями и представителями различных фракций сталкеров. Прохождение основного сюжета игры займет примерно 40 часов, у игры есть минимум три концовки.

По данным портала SteamDB, в ночь на 21 ноября S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl достигла показателя в 113 тысяч одновременных игроков, это рекордный результат для франшизы. В Steam игра получила 81% позитивных откликов пользователей.

Согласно опубликованным обзорам на Metacritic S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила оценку 74%. На OpenCritic игра имеет 77%. Рецензенты оценили хардкорный геймплей и графику, однако отметили большое количество багов и серьезные проблемы с ИИ.

Можно ли купить в России

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла на ПК в Steam, GOG, Microsoft Store, EGS, а также Xbox Series X и S. Шутер доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate и PC Game Pass. В России с 2022 года игра официально не продается, однако оформленные предзаказы остались в силе.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Фото: © GSC Game World

За пределами России игра доступна в трех изданиях: стандартном (60 долларов), расширенном (80 долларов, игроки получают бонусное оружие и костюмы, артбук и саундтрек), а также ультимативном (110 долларов, к бонусам расширенного добавлен абонемент на два дополнения).

В отличие от первых трех частей франшизы, S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет только английскую и украинскую озвучку, однако есть русские субтитры.

Разработчики отказались оснащать S.T.A.L.K.E.R. 2 технологией защиты от несанкционированного доступа Denuvo, поэтому пиратская версия игры появилась на торрентах уже через 15 минут после релиза на официальных площадках.

Могут ли запретить в России

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl создавалась украинской студий GSC Game World, которая финансово поддерживает ВСУ. В этой связи пользователи предположили, что шутер запретят в России. При этом GSC Game World не имеет в России статуса запрещенной организации.

Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее заявил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет «все шансы» оказаться запрещенной на территории России, если в игре найдется «противоправная информация» — например, лозунги, тексты, изображения и символы, запрещенные в России.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Фото: © GSC Game World

Роскомнадзор, комментируя возможную блокировку, напомнил, что ведомство вводит ограничения в отношении противоправной информации по решению суда и уполномоченных органов. На данный момент таких решений нет.

Пока невозможно утверждать, присутствует ли в S.T.A.L.K.E.R. 2 контент, который могут признать противоправным (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни). Это станет понятно только после изучения основного сюжета шутера.

Если обнаружат экстремистский контент, решение о запрете и блокировке игры примет суд, после этого Минюст должен будет в течение 30 дней внести игру в федеральный список экстремистских материалов, а Роскомнадзор принять меры к блокировке доступа. 

Еще по теме
Запущен сервис пополнения аккаунтов Steam без комиссии
Вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2
Стартовала бесплатная раздача Half‑Life 2
Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 ушла «на золото»
смотреть все
Игры #Экшены #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден разрешил Украине бить ракетами вглубь российской территории
Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар
Россия попросит картофель у Египта и Пакистана
«Манюня» обошла «Любовь Советского Союза» в прокате
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
Кремль оценил заявление Пентагона об обмене ядерными ударами
Орбан констатировал закат западной цивилизации
ВСУ вооружили гаубицами времен Второй мировой
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

95 квартал не теряет чувство юмора.

GammiPluh

В сети ходит хорошая задумка, русифицировать игру и продавать ее в VK PLAY, а доходы передавать на нужды...

mosquito__2010

т.е. миллион украинских жмуров это просто жертвы того что бы понять и осознать что под несущейся локомотив...

mosquito__2010

причина гибели украины - слабоумие и наркотики