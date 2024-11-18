Чем грозит смещение северного магнитного полюса в Россию

Северный магнитный полюс замедлил свой дрейф в сторону российских берегов. Если раньше он приближался к Сибири со скоростью 60 километров в год, то теперь его передвижение замедлилось примерно в три раза. Доберется ли полюс до России и чем грозит его прибытие?

С научной точки зрения, северный магнитный полюс представляет собой условную точку в полярной области Земли, в которой магнитное поле направлено строго перпендикулярно поверхности. Она отличается только тем, что обычный компас здесь «сходит с ума».

Примерно с начала XVII века полюс располагался под паковыми льдами в границах канадской Арктики, но в 1990-х годах он сначала перебрался в Северный Ледовитый океан, а в 2000-х взял курс на российский полуостров Таймыр.

Северный магнитный полюс открыл английский полярный исследователь Джеймс Росс 1 июня 1831 года. Находясь на мысе Аделаида, он заметил, что магнитная стрелка заняла вертикальное положение.

Почему движение полюса замедлилось

До 1990 года полюс перемещался с ежегодной скоростью примерно 10 километров. Однако затем он резко ускорился. В 2001 году магнитный полюс «разогнался» до 40 километров в час, а еще через три года развил рекордную скорость — 60 километров в час.

После 2019 года темпы его дрейфа стали снижаться. Самые свежие данные Британской геологической службы показывают, что теперь северный магнитный полюс приближается к российскому побережью со скоростью 25 километров в час.

Основная версия ученых — перемещение полюса связано с изменениями конвективных потоков расплавленного железа в ядре планеты. Именно их движение внутри превращает Землю в гигантский магнит. Потоки замедляются — магнитный полюс «успокаивается».

Дойдет ли полюс до Сибири

Предсказать «точку прибытия» северного магнитного полюса невозможно. Любые его координаты являются временными и неточными. До своего выхода в Северный Ледовитый океан он несколько лет «кружил» по территории арктической Канады.

Если направление дрейфа не изменится, то на территорию Сибири северный магнитный полюс прибудет примерно в середине XXI века. Впрочем, с 2019 года магнитный полюс уже можно официально считать российским — тогда он перешел в арктический сектор России.

Однако в последние годы его траектория заметно отклонилась на восток. В итоге магнитный полюс может обосноваться в океане, поблизости от географического полюса. Либо отправиться обратно — к побережью Канады.

Чем грозит приход магнитного полюса

Смещение магнитного поля Земли принципиально важно для корректировки средств навигации и обеспечения безопасности движения самолетов и кораблей. Именно поэтому его местонахождение тщательно отслеживается.

Для здоровья людей перемещение магнитного полюса никаких серьезных последствий не несет. Однако ряд исследователей считают, что его активность может указывать на приближение инверсии магнитного поля Земли — это когда северный и южный полюса меняются местами.

Во время этого явления структура магнитного поля планеты может нарушиться, пропуская на поверхность поток губительного для всего живого космического излучения. Однако такое явление еще ни разу не происходило за время существования Homo sapiens.