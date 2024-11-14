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Почему у работающих вместе женщин совпадают месячные

Источник:
Sibnet.ru
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Менструальные циклы синхронизируются у женщин, живущих вместе или ежедневно контактирующих на работе. Почему так происходит, объяснила акушер-гинеколог Маргарита Лескова.

Феномен синхронизации менструальных циклов называется «эффект Макклинток». Он был подтвержден у мышей, крыс и хомяков. Ученые пришли к выводу, что овуляция — социально регулируемый процесс.

Во время менструации женщина выделяет феромоны — вещества, обеспечивающие химическую коммуникацию между особями одного вида, они не улавливаются обонятельными рецепторами, но воспринимаются вомероназальным органом, известным также как орган Якобсона.

«Феромоны улавливаются одноименным органом близких женщин, сигнал поступает в гипоталамус и провоцирует гормональные изменения, вызывающие менструацию и некоторые поведенческие реакции», — описала процесс Лескова в комментарии для «Науки в Сибири».

У животных, когда большинство самок оплодотворяется одним альфа-самцом, синхронность нужна для удобства производителя, чтобы он мог отдохнуть. Важно, что самки будут рожать одновременно.

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Наука #Наука #Здоровье
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