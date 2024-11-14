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Сколько будет стоит доллар к Новому году

Источник:
Sibnet.ru
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Курс доллара к концу 2024 года с высокой вероятностью преодолеет психологический барьер в 100 рублей, считают финансовые аналитики. Большинство факторов играет на ослабление российской валюты.
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

«Как правило, рубль слабеет в последние недели года, потому что предпраздничный потребительский спрос на импортные товары достигает своего пика», — рассказал в интервью «Газете.ру» аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

По его словам, сохранит давление на российскую валюту и «фундаментальный негатив» — ухудшение внешнеторгового баланса страны. Кроме того, часть инвесторов в этот период перекладывается из рублей в валюту из-за опасений геополитического негатива в январские праздники.

У России также нет оснований рассчитывать на повышение притока валютной выручки от нефтегазовых экспортеров, приводит портал Bankiros.ru мнение главного аналитика центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаила Шульгина.

По мнению Буйволова, курс доллара к концу 2024 году может вполне достичь отметки в 100 рублей. Шульгин также полагает, что американская валюта способна превысить сторублевый барьер, достигнув локального пика в диапазоне 100-110 рублей.

Куда вкладывать деньги

Несмотря на укрепление валюты, эксперты не советуют вкладываться в доллары, особенно в наличные. Все дело в ограничительных мерах, принятых западными странами.

«Наличная иностранная валюта более не является безопасным способом хранения сбережений. Американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот», — предупредил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил ТАСС, что россиянам доллары не нужны. Он посоветовал покупать облигации федерального займа. «Надежное, выгодное, доходное вложение», — отметил он.

Надежный способ вложения средств назвал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «В условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах», — посоветовал депутат.

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