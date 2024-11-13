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Актуальная тема
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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска с боями вошли в город Курахово

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска вошли в город Курахово, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.

Российские силы концентрируются в районе школы №3. Последние двое суток армия России на бронетехнике перебрасывает пехоту в район учебного заведения, отмечает ресурс.

Российские войска стремятся закрепиться в Курахово и вынудить украинские силы «отойти за балку Долгую, разрезающую восточную часть города», сказано в сообщении.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке сообщил, что российские силы прорвали последнюю линию обороны к востоку от Курахово. Россияне вошли в город и контролируют 15% территории этого населенного пункта.

Российские войска после взятия Угледара в начале октября с трех сторон окружают Курахово. Этот город — последний оборонительный узел Украины на Южнодонецком направлении. После его падения, все направление перейдет под контроль российских сил.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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