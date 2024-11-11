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Сибирь назвали возможной площадкой для совместного с Китаем автозавода

Источник:
Sibnet.ru
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Крупный китайский автоконцерн может помочь с созданием нового автозавода в Московской области или Сибири, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. У Новосибирской области есть перспективные площадки, отметил министр экономического развития региона Лев Решетников.

«Недавно вернулись из командировки из Китая, были там на заводе крупной автомобилестроительной компании. Очень передовое производство — больше тысячи роботов и почти ни одного человека в цехах. Мы с ними договорились, что постараемся построить такой же завод где-нибудь у нас, может быть в Подмосковье или в Сибири... Они готовы нам помочь», — цитирует «Интерфакс» Чемезова.

Подробностей о планах по этому проекту глава «Ростеха» не привел.

Новосибирская область готова предоставить площадку. Главы регионального Минэка перечислил ТАСС несколько вариантов: индустриальный парк, Южный промышленно-логистический парк, площадки на востоке региона, новая особая экономическая зона.

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