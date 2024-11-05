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Экс-вице-мэр Новосибирска Терешкова возглавила филармонию

Источник:
Sibnet.ru
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Анна Терешкова
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова стала директором Новосибирской филармонии, сообщила пресс-служба концертной организации.

Нового руководителя коллективу представила во вторник, 5 ноября, министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

По словам Терешковой, первоочередной ее задачей является сохранение и укрепление статуса Новосибирской филармонии как лучшей в стране, а желательно и в мире, а также сплочение команды.

Терешкова объявила об отставке в мае, назвав это решение трудным. Она в 2014 году вошла в команду избранного мэра Новосибирска Анатолия Локтя, став главой департамента культуры, спорта и молодежной политики. До этого руководила арт-галереей «Старый город», в 2012 году организовывала в городе скандальную выставку «Родина».

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Сибирь #Новосибирск #Местная власть #Искусство
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