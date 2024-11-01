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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад перед началом СВО предлагал Зеленскому написать завещание

Источник:
РИА Новости
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Западные партнеры перед началом специальной военной операции предлагали президенту Украины Владимиру Зеленскому записать видеозавещание, рассказал бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мне послал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что возвращаюсь, он сказал: "Ну тогда нужно, чтобы Зеленский записал видеозавещание, на всякий случай"», — приводит РИА Новости слова Кулебы, сказанные им в документальном фильме украинского телеканала ТСН.

По словам экс-министра, перед началом СВО Запад был уверен в проигрыше Украины. После начала спецоперации один из западных партнеров посоветовал Владимиру Зеленскому не возвращаться в Киев, добавил Кулеба.

Бывший министр иностранных дек Украины признал, что украинский народ на протяжении 31 года существенно переоценивал уровень отношений с Соединенными Штатами.

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Оборона #Военная политика
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