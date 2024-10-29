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Врач назвал два препарата при простуде, которые испортят секс

Источник:
Sibnet.ru
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Прием аспирина и ибупрофена, которыми сбивают температуру при любой простуде, ведет к эректильной дисфункции и может поставить точку в половой жизни, предупредил терапевт Дональд Грант.

«Многие люди не осознают, что эректильная дисфункция является побочным эффектом нестероидных противовоспалительных препаратов, включая аспирин и ибупрофен», — цитирует Гранта Daily Mail.

По его словам, при регулярном приеме таких лекарств приток крови к половому члену слабеет, теряется способность поддерживать эрекцию.

Исследование, проведенное в 2011 году, подтвердило, что у любителей аспирина риски возникновения проблем с эрекцией выше на 20%, чем у остальных мужчин.

«Хотя эти препараты продают без рецепта, нужно контролировать их прием и соблюдать рекомендуемые дозировки», — отметил врач.

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