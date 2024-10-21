Дети надевают маски животных и бегают на четвереньках, имитируя повадки кошек и собак. Это не просто игра, а целая молодежная субкультура, участники которой называют себя квадроберами. Кто они такие, как выглядят, что делают и почему их хотят запретить?

Чем занимаются квадроберы

Квадроберы — преимущественно дети и подростки в возрасте 7–14 лет, которые подражают животным, имитируя их повадки. Чтобы внешне походить на своих диких «героев», они используют различные аксессуары — маски, уши, хвосты, перчатки в виде лап.

Субкультура сочетает элементы физической активности и косплея. Самые популярные животные для подражания — кошки, собаки, лисы, волки. Представители движения бегают, изображают охоту, лазают по деревьям и спят как животные.

Кто придумал квадробику

Одним из родоначальников квадробики считается японец Кеничи Ито. Он изобрел технику бега на четвереньках в 2003 году, подсмотрев ее у мартышек-гусар в зоопарке. В 2008 году японец установил свой первый мировой рекорд на дистанции 100 метров, который составлял 18,58 секунды.

Как субкультура квадробика развилась в США в тесной взаимосвязи с сообществом фурри, в котором участники подражают антропоморфным животным. Квадроберы стараются максимально точно передать поведение кошки или собаки, тогда как для фурри главным является качество костюма.

Квадробика как спорт

Квадробика не признана официальной спортивной дисциплиной, однако из-за большой физической нагрузки ее можно отнести к спортивным развлечениям. В основном квадроберы соревнуются в беге на четвереньках и прыжках.

Акробатические трюки в квадробике требуют хорошей физической подготовки и регулярных тренировок. Однако участники субкультуры зачастую не только копируют движения животных, но и придумывают им «легенду» — например, имена, историю.

Есть ли опасность

Популярность субкультуры в России вызвала негативную реакцию властей. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил лишать родительских прав либо привлекать к административной и уголовной ответственности родителей, чьи дети увлекаются квадробингом.

Сенатор Наталия Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов — по ее мнению, данное движение возникло в России в результате следования молодежи негативным западным трендам.

При этом эксперты отмечают, что большинство квадроберов относятся к своему увлечению, как игре, а регулярные упражнения на свежем воздухе улучшают силу, гибкость и координацию. Проблемой квадробика становится только тогда, когда ребенок с ее помощью пытается уйти от реальности.