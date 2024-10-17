Истребители F-16 стали самой разрекламированной частью западной военной помощи Украине и Киев делал на них большую ставку в борьбе с Россией, но они куда-то исчезли, заявил военный обозреватель Newsweek Элли Кук.

«Где украинские F-16? Через два месяца после того, как первая партия истребителей прибыла в страну, они удивительным образом пропали из информационного поля», — отметил Кук.

Он отметил, что, несмотря всю помпезность появления истребителей на украинской земле, информация о реальном использовании F-16 остается крайне ограниченной. По мнению экспертов, Киев их использует в тылу для отражения налетов дронов и крылатых ракет.

Президент Владимир Зеленский очень долго буквально вымаливал у США, чтобы они позволили европейским странам передать Украине F-16. Киев заявлял, что эти истребители американского производства перевернут ход боевых действий.

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В начале августа партия F-16 из шести самолетов прибыла на Украину. В конце августа разбился первый из них. Киев заявил, что произошло это при отражении воздушной атаки. Американские СМИ узнали, что причиной стала ошибка пилота. В результате Зеленский уволил командующего ВВС Украины Николая Олещука.

В конце сентября ВКС России ракетами «Кинжал» нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове, где в тот момент находились F-16. Западные СМИ узнали, что тогда было уничтожено четыре таких истребителя.