Депутат опроверг дешевые цены на обед в столовой Госдумы

Полноценный обед обойдется в столовой Госдумы почти в 600 рублей, сообщил депутат Амир Хамитов.

Хамитов показал РИА Новости чек из столовой за 14 октября 2024 года. Депутат брал первое, второе и компот, а также овощи.

За суп-пюре из цветной капусты с гренками в столовой Госдумы Хамитов заплатил 140 рублей, за картофельное пюре – 100 рублей, за биточек домашний из курицы — 190 рублей, за помидор – 35 рублей, а за огурец – 37 рублей. Напиток плодово-ягодный стоил 70 рублей, хлеб Дарницкий – 5 рублей за кусок.

«В сети в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По телеграм-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей», — заметил Хамитов.

По его словам, подобные провокации появляются примерно раз в год, чтобы показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия.