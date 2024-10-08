Рэперы из Нигера поздравили Путина песней

Рэп-исполнители из Нигера зачитали песню для российского президента Владимира Путина, таким способом поздравив его с днем рождения, сообщил Русский Дом в Нигере.

Песня на французском языке называется «Владимир Путин рулит». В ней говорится, что президент России готов на все ради народа и он устремлен в будущее.

«Темной ночью бодрствует <…> разрабатывает стратегии, чтобы сыграть свою роль, он отдает свою энергию народу», — гласит одна из строчек песни.

Рэп исполнил певец Мессье Яро, а танцевальную часть представила группа «Сахель 24», сообщил ТАСС директор Русского Дома в Нигере Белло Иссуфф.

Путин 7 октября отметил 72-летие. Вот как он праздновал день рождения в разные годы.