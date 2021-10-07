Тайга, хоккей и Бали: как Путин отмечает дни рождения

Президент России Владимир Путин в четверг отмечает 69-й день рождения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что часть своего дня рождения глава государства посвятит работе, а после проведет время с близкими людьми. Как Путин отмечал свои дни рождения на посту президента? Собрали самые яркие события.

Согласно протоколу, президент имеет право оставить себе подарок стоимостью не более 10 тысяч рублей. Все остальное автоматически становится собственностью государства и хранится в специальном музее в первом корпусе Кремля. Поэтому официальные подарки Путину на день рождения обычно имеют символический характер.

2000 год

Первый день рождения в должности президента Владимир Путин отметил в городе Павловске возле Санкт-Петербурга. Для торжества глава государства выбрал ресторан русской кухни, поздравить молодого лидера приехали чиновники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также актеры Кирилл Лавров и Михаил Боярский. Вечером президент посетил Мариинский театр.

2002 год

Владимиру Путину исполнилось 50 лет, свой юбилей президент отпраздновал на саммите СНГ в Кишиневе. Глава Молдавии Владимир Воронин подарил Путину хрустального крокодила, праздничный обед состоялся в российском посольстве. Вечером российский лидер вернулся в Москву, где ему подарили сборник «100 анекдотов про Путина» и 50-метровый шарф.

2007 год

На 55-летие Путин собрал близких соратников в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. На праздновании присутствовали премьер-министр Виктор Зубков, первые вице-премьеры Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, военное руководство страны, офицеры и члены семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

2012 год

Путину исполнилось 60 лет, он вернулся на должность президента, сменив Дмитрия Медведева. День рождения он отметил в кругу близких в Санкт-Петербурге, взяв для этого полноценный выходной. Медведев подарил главе государства старинную книгу 1910 года Александра Бенуа «Царское Село в царствование императрицы Елисаветы Петровны».

2013 год

Впервые Путин отметил день рождения за пределами России — он находился на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходил на Бали. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил Путину саке, глава КНР Си Цзиньпин — торт, а президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно спел ему под гитару песню Happy Birthday to You.

Фото: © пресс-служба президента РФ

2014 год

На этот раз Путин взял полноценный выходной и улетел в сибирскую тайгу — за 400 километров от ближайшего населенного пункта. После возвращения президент рассказал, что в свой день рождения прошел по горам девять километров и очень устал.

2015 год

Свое 63-летие Путин отпраздновал на хоккейной площадке в сочинском дворце спорта «Шайба». Президент сыграл под 11-м номером в команде «Звезды НХЛ», куда входили глава Минобороны Сергей Шойгу и хоккеисты Павел Буре, Александр Могильный и Вячеслав Фетисов. Путин забросил семь шайб, а после завершения матча получил медаль «За верность и любовь к хоккею».

Фото: © пресс-служба президента РФ

2017 год

Очередной день рождения Путин встретил на работе — в частности, он провел заседание Совета Безопасности. Вечером в Сочи к другу прилетел экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. А позднее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому лидеру щенка алабая по кличке Верный.

2018 год

Путин отметил свой день рождения в кругу родных и близких. Он также посмотрел запись боя российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC в Лас-Вегасе, где россиянин одержал историческую победу. 9 октября Путин получил подарок от рабочих сельхозпредприятия «Рассвет» — яблоки специального сорта.