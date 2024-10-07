Астронавт МКС сделал удивительный снимок реки

Необычную фотографию опубликовало NASA. Кадр излучин русла реки Алабама сделал с борта МКС астронавт Уоррен Хобург.

На фотографии запечатлен красивый оптический эффект под названием Sunglint. Он возникает в том случае, если съемка происходит под тем же углом, под которым на землю падает солнечный свет.

Снимок реки Алабама с борта МКС Фото: © NASA

В случае с фото Хобурга ровная поверхность реки отразила солнечный свет обратно в камеру астронавта. На снимке кажется, что вместо воды по руслу Алабамы плывет расплавленный металл серебристого цвета.