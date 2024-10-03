Красноярск вошел в топ городов с дешевым ремонтом авто

Красноярск вошел в число городов, где дешевле всего отремонтировать автомобиль, следует из исследования, проведенного сетью автосервисов Fit Service.

Средний чек ремонта автомобиля в Красноярске — 9 112 рубля. Также в тройку городов в самым дешевым автосервисом вошли Владивосток и Нижний Новгород.

Самый высокий среди сибирских городов — в Новосибирске, среди уральских — в Челябинске. лидеры по стоимости обслуживания авто в России — Москва, Казань, Санкт-Петербург и Краснодар.

Фото: © Fit Service

«Прайсы формируются исходя из региональной специфики, но помимо этого на цены влияют масса факторов: специфика местного автопарка и самих ремонтов, ситуация с кадрами и средние зарплаты, количество самих СТО», — прокомментировала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

По ее данным, в Москве и Санкт-Петербурге по числу машинозаедов лидируют европейские и корейские марки авто, в сибирских городах чаще всего чинят японские авто, а в центральной части страны — российские и корейские марки.