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Красноярск вошел в топ городов с дешевым ремонтом авто

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярск вошел в число городов, где дешевле всего отремонтировать автомобиль, следует из исследования, проведенного сетью автосервисов Fit Service.

Средний чек ремонта автомобиля в Красноярске — 9 112 рубля. Также в тройку городов в самым дешевым автосервисом вошли Владивосток и Нижний Новгород.

Самый высокий среди сибирских городов — в Новосибирске, среди уральских — в Челябинске. лидеры по стоимости обслуживания авто в России — Москва, Казань, Санкт-Петербург и Краснодар.

Рейтинг городов по стоимости обслуживания автомобиля
Фото: © Fit Service

«Прайсы формируются исходя из региональной специфики, но помимо этого на цены влияют масса факторов: специфика местного автопарка и самих ремонтов, ситуация с кадрами и средние зарплаты, количество самих СТО», — прокомментировала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.   

По ее данным, в Москве и Санкт-Петербурге по числу машинозаедов лидируют европейские и корейские марки авто, в сибирских городах чаще всего чинят японские авто, а в центральной части страны — российские и корейские марки.

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Авто #Авторынок #Красноярск #Новосибирск
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