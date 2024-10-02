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Правительство Самарской области сменит 15‑летние иномарки на Vesta

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство Самарской области пересаживается на Lada Vesta, они заменят старые иномарки, сообщила его пресс-служба.

«Началась процедура закупки первых 22-х автомобилей Lada Vesta. Одновременно в продажу будут переданы иностранные машины, которые были в эксплуатации в среднем по 15-18 лет», — говорится в официальном телеграм-канале Самарской области.

Первыми на машины АвтоВАЗа пересядут министры. Планируется закупка Lada Aura, как только их выпустят в серийное производство, и еще партия Vesta.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев продолжает ездить на предсерийной Lada Aura, отмечает пресс-служба.

Первым из российских чиновников, пересевших на Lada Vesta, стал депутат Госдумы Олег Леонов. Он назвал ее прекрасной машиной.

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Авто #Авторынок #Местная власть
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