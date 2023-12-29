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Первый депутат Госдумы пересел на Lada Vesta

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Госдумы Олег Леонов сообщил, что первым получили служебную Lada Vesta, и записал видео из салона.

«Я первый пассажир новой Lada Vesta, теперь такие машины будут возить депутатов Госдумы», — отметил Леонов в телеграм-канале.

Депутат назвал Vesta прекрасной машиной. «Хороший достаточно салон. Есть даже мультимедийная какая-то штука, есть порт для USB. Вполне себе удобная, хорошая, нормальная отечественная машина», — описал он автомобиль.

Депутат Денис Панферов уточнил «Газете.Ru», что переход на Lada станет массовым в новом году. В служебном гараже заменят Ford и Hyundai.

В августе президент России Владимир Путин предложил российским чиновникам пересесть на отечественные автомобили. Эту инициативу активно поддержали.

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