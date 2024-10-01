Осенний призыв-2024: что нового в правилах

Осенний призыв на срочную воинскую службы стартовал в России. Какие нововведения ждут новобранцев и не грозит ли им отправка в район боевых действий?

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 133 тысячи человек», — говорится в тексте указа президента России.

Горячая линия Минобороны для призывников заработает с 4 октября. Звонки принимаются во вторник и четверг с 10 до 12 часов, телефоны для регионов указаны на сайте ведомства.

Отправлять новобранцев в войска начнут с 15 октября. Жители отдельных регионов Крайнего Севера ввиду климатических особенностей станут призываться на военную службу с 1 ноября. Педагогических работников в осенний призыв служить не забирают.

Куда призовут

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации», — сообщил замруководителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, около трети призывников (более 40 тысяч) попадут в учебные соединения, где будут получать военно-учетные специальности и осваивать современную военную технику.

Помимо Вооруженных сил РФ призывников могут отправить в войска Росгвардии, МЧС, ФСО и Пограничную службу ФСБ. Часть новобранцев отправят в научные подразделения.

Кого призовут

С 2024 года верхняя граница призывного возраста увеличилась с 27 до 30 лет. Нижняя граница осталась прежней — 18 лет. При этом те, кому исполнилось 27 лет до 1 января 2024, призываться не будут. Их автоматически перевели в запас.

Согласно закону, на срочную военную службу призываются лица мужского пола, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Есть несколько категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на срочную службу:

студенты очных отделениях;

депутаты, сотрудники МЧС, МВД и ФСБ;

опекуны несовершеннолетних;

те, кто ухаживает за близким родственником;

отцы-одиночки;

отцы двух и более детей;

отцы детей-инвалидов до трех лет;

мужчины, чья жена носит второго ребенка (срок более 26 недель).

Согласно закону, не подлежат призыву арестованные, находящиеся под следствием граждане, а также мужчины с непогашенной судимостью.

Как призовут

Повестки о призыве будут приходить в бумажном виде, отметил Цимлянский. Электронная рассылка в тестовом режиме пока коснется только жителей трех регионов — Сахалина, Республики Марий Эл и Рязанской области.

Полноценно Единый реестр воинского учета должен заработать с 2025 года. Тогда новая электронная система позволит ставить на воинский учет и снимать с него без личной явки в комиссариат, а также рассылать электронные повестки и выдавать отсрочки.

Пока же повестка будет считаться врученной, если призывник лично расписался в ней, подписал извещение или получил ее через официальное почтовое отправление с уведомлением о вручении — либо отказался подписывать и это зафиксировали.

Если в осенний призыв повестка не пришла, призывнику нужно будет самостоятельно прийти в военкомат в течение двух недель с момента объявления начала следующей призывной кампании, то есть весной 2025 года.

Главным нововведением нынешней призывной кампании стала возможность обжаловать решения комиссий в досудебном порядке на портале «Госуслуги».

Штрафы за неявку

За неявку в военкомат без уважительной причины полагается штраф. Максимальная сумма — 30 тысяч рублей. Также вводится новый штраф до 15 тысяч рублей за неуведомление военкомата о выезде из России дольше чем на шесть месяцев и о возвращении в страну.

Помимо штрафов уклонистов ждут и другие ограничения. Они не смогут:

регистрироваться в качестве ИП и самозанятого;

регистрировать транспортные средства и управлять автомобилем;

регистрировать недвижимость;

получать кредиты и займы.

Зона боевых действий

Цимлянский пообещал, что россиян, проходящих срочную службу в армии, не будут привлекать к выполнению боевых задач специальной военной операции в новых регионах России.

Вопрос об отправке призывников в приграничные регионы, в частности, в Курскую область, пока остается неясным. Он был задан пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. «Это тема Минобороны», — ответил представитель Кремля.