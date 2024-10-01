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ПОНчик подвел итоги

Источник:
Sibnet.ru
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Определились победители игры «ПОНчик», завершившейся на Sibnet.ru 25 сентября. Разыграны три суперприза и все основные призы. Во вторник, 1 октября завершается сбор контактных данных для отправки призов.

Полный список победителей опубликован на сайте игры, в разделе «Призы» — нужно кликнуть по кнопке «Победители».

По поводу распределения суперпризов поступили вопросы, претензии и даже гневные, некультурные высказывания.

В игре «ПОНчик» три суперприза. Это игровой роутер RT-X, умная купольная IP-камера Hikvision DS-I122 и внутренняя Wi-Fi камера Hikvision DS-2CD-VC1W.

Поясняем еще раз. По условиям игры, участники должны были выбрать один суперприз, какой они хотели бы получить. При подведении итогов получатель каждого суперприза определялся по количеству баллов среди тех игроков, которые выбрали конкретно этот суперприз.

Например: «Никнейм» выбрал игровой роутер RT-X. Этот же суперприз выбрали еще 1447 игроков. По набранным балам «Никнейм» оказался третьим среди этих 1447 игроков. Следовательно, он не получит роутер. Но если «Никнейм» на момент завершения игры был в лидерах общего игрового рейтинга, он получит один из основных призов.

Также поступило много вопросов о том, как другие игроки набирают большое количество баллов. Некоторые участники даже присылали собственную аналитику — кто, по их мнению, читер.

Мы не будем публиковать статистику игр лидеров, так как изначально это не было оговорено в условиях игры. Однако ответим, что набрать столько баллов было возможно. Кроме того, у лидеров были и ошибки, и использованные подсказки.

Тех, кто мошенничал, в этой игре тоже хватало. Некоторые аккаунты были заблокированы в течение игры и исключены из рейтинга при подведении итогов.

И самое главное — это игра!

В подобных акциях не требуется финансовых или иных вложений от участников и не гарантируется приз каждому. Это в первую очередь игра. А значит, будут как выигравшие, так и проигравшие.

Если не нравятся или кажутся несправедливыми условия, можно не участвовать. Отвечать на письма с оскорблениями не будем. В то же время, конструктивные замечания и советы учтем при создании следующих игр.

Мы открываем игровые проекты для развлечения. Призы — дополнительный бонус от партнера. При этом всегда стараемся создать такую логику выигрышей, при которой подарки получат честные игроки, а не «профессиональные» охотники за акциями и призами. 

Ждем контакты победителей

Сбор контактной информации победителей завершается 1 октября. После этого данные будут переданы партнеру и начнется отправка призов. 

Если вы видите себя в победителях, но вам не пришло письмо, проверьте спам. Если и там нет, то напишите на box@sibnet.ru (с того e-mail, который указан в личном кабинете пользователя Subnet.ru).

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