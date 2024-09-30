Грозы оказались генераторами радиации

Грозы способны создавать мощное ионизирующее излучение в нижних слоях атмосферы, выяснили армянские ученые из Ереванского физического института.

Грозовые эффекты состоят из электрических атмосферных полей. В этих электрических полях электроны ускоряются до скоростей, приближающихся к скорости света в вакууме. Подобный разгон заряженных частиц известен как релятивистская лавина убегающих электронов.

Исследователи зафиксировали, что при замедлении электронов, которые сталкиваются с ядрами атомов в атмосфере, они теряют энергию. При этом данный процесс проявляется в виде гамма-лучей, говорится в статье авторов открытия, опубликованной порталом arXiv.

Специалисты собрали данные о грозах по всей Европе в 2023 году, выполнив подробные измерения электронов и гамма-излучения. Выяснилось, что наиболее интенсивные события во время гроз происходили с мая по июль.

Во время одного из штормов поток частиц оказался в сто раз выше обычного уровня. Кроме этого, грозовое электрическое поле находится очень близко к земле — на высоте до 50 метров.