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Единый центр производства морских дронов создадут в России

Источник:
РИА Новости
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Морской дрон
Морской дрон
Фото: © КМЗ

Производители безэкипажных катеров (БЭК) пришли к соглашению о создании единой промышленной площадки на базе военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ), сообщил его управляющий директор Михаил Даниленко.

Холдинг КМЗ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов.

«Достигнута договоренность о концентрации их производства на площадях КМЗ, то есть холдинг превращается в российский центр по массовому производству корпусов и двигателей катеров с последующей сборкой электронной части в интересах силовых ведомств», — сказал Даниленко в интервью РИА Новости.

По его словам, на базе КМЗ совместно с другими разработчиками в течение 2025 года планируем организовать поточное, массовое производство морских дронов.

Из продукции КМЗ данного типа он отметил морские многофункциональные дроны «Визир», которые планируется выпускать на мощностях создаваемого единого центра.


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Оборона #Оружие #ОПК #Промзона
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Топ комментариев

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?

Asd10

Ты допризываешься, они и тебе секс запретят.