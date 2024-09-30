Производители безэкипажных катеров (БЭК) пришли к соглашению о создании единой промышленной площадки на базе военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ), сообщил его управляющий директор Михаил Даниленко.

Холдинг КМЗ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов.

«Достигнута договоренность о концентрации их производства на площадях КМЗ, то есть холдинг превращается в российский центр по массовому производству корпусов и двигателей катеров с последующей сборкой электронной части в интересах силовых ведомств», — сказал Даниленко в интервью РИА Новости.

По его словам, на базе КМЗ совместно с другими разработчиками в течение 2025 года планируем организовать поточное, массовое производство морских дронов.

Из продукции КМЗ данного типа он отметил морские многофункциональные дроны «Визир», которые планируется выпускать на мощностях создаваемого единого центра.