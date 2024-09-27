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Лавров провел аналогию между путями автопрома США и Китая в России

Источник:
Sibnet.ru
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Российский автопром планирует перейти на сборку собственных машин с использованием китайских наработок, как это было с американскими автоконцернами в 1920-е годы, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Некоторые подтрунивают над тем, что наш автопром — это просто китайский импорт. Это не так. Импортозамещение работает. Есть планы по переходу на производство собственных автомобилей с использованием китайских наработок, так же как в 1920-е годы использовались американские», — сказал Лавров в интервью для проекта документально-постановочных фильмов «Советский прорыв».

Министр привел в пример заводы «Форда» и «Автокара». «И ЗИС (будущий ЗИЛ), и КИМ (будущий автомобильный завод имени Ленинского комсомола) – это все "продукты" совместных усилий, совместных производств. Сначала по лицензии, а потом были налажены выпуски стопроцентно советских автомобилей, которые, безусловно, многое позаимствовали у западных партнеров (в частности, знаменитая "Победа")», — отметил Лавров.

После 2022 года на заводе «Москвич» локализовали сборку моделей концерна JAC. Калининградский «Автотор» сотрудничает с китайскими брендами BAIC, Kaiyi и SWM и JMC. Evolute — российский бренд электромобилей, которые основаны на автомобилях концерна Donfeng.

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Авто #Автопром #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 22:32) Глупость сделали. Ответный шаг тогда будет - предоставление...

Earthian

Выступление Трампа посмотри, увидишь там Соловьева сразу записывайся на прием к специалисту

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!

GammiPluh

а еще он озвучил что погибли миллионы украинцев... а Зеленский втирает про 80 тысяч.