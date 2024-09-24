Космонавт из Кузбасса снял орбитальную расстыковку. ВИДЕО

Уроженец Кузбасса Александр Гребенкин, который в настоящее время находится на орбите, снял уникальное видео — расстыковку корабля «Союз МС-25» с Международной космической станцией.

Ролик появился в телеграм-канале корпорации «Роскосмос». На обнародованных кадрах запечатлен момент «отчаливания» корабля от МКС на фоне гигантской Земли. На борту спускаемого аппарата в этот момент находились Олег Кононенко, Николай Чуб и Трейси Дайсон.

Через час после расстыковки космонавты благополучно приземлились в районе казахстанского города Жезказган. Для Кононенко это был пятый полет, он стал первым человеком, суммарно пробывшим в космосе более тысячи суток.

Кононенко и Чубу также теперь принадлежит новый рекорд продолжительности одной миссии на МКС — 374 суток. Американка Дайсон побывала в космосе в третий раз, ее миссия продлилась 184 сутки.

На МКС остались российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Гребенкин, астронавты NASA Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.