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Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Источник:
Sibnet.ru
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Татьяна Бакальчук (Ким)
Фото: © телеграм-канал Татьяны Ким

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию — Ким, следует из названия ее телеграм-канала.

«Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала предпринимательница в телеграм-канале.

Бакальчук объявила о разводе с мужем 23 июля, после того как ее супруг Владислав встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries Робертом и Леваном Мирзоянами из Russ Outdoor.

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В интервью Светлане Бондарчук Татьяна рассказала, что решила расторгнуть брак после одной из ссор. По ее словам, изначально она любила супруга, проявляла жертвенность в отношениях и была идеальной женой. А потом было «много того, что правильный мужчина не должен позволять себе делать по отношению к жене, детям и матери своей жены».

Wildberries был создан в начале 2000-х. Согласно ЕГРЮЛ, Татьяне Бакальчук принадлежит 99% ООО «Вайлдберриз», Владиславу — 1%.

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