Мэрия столицы Турции попросила вернуть обслуживание карт «Мир»

Анкара предложит правительству Турции вернуть в страну карту «Мир», заявил вице-мэр турецкой столицы Эмире Доган.

«Мне очень жаль, что использование карты «Мир» прекращено. Но это компетенция центрального правительства. Однако мы готовы обратиться с этим вопросом к правительству Турции. Анкара хотела бы», — сказал в интервью «Известиям» Доган.

Он отметил, что мэрия Анкары поддерживает любые связи Турции и России. «Это очень важно для нас. Поэтому мы выступаем за поддержку народа, а не его изоляцию», — подчеркнул вице-мэр Анкары.

По его словам, центральное правительство страны опасается вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов, с чем и был связан запрет на российские карты со стороны турецких банков.