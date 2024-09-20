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Мэрия столицы Турции попросила вернуть обслуживание карт «Мир»

Источник:
Sibnet.ru
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Анкара предложит правительству Турции вернуть в страну карту «Мир», заявил вице-мэр турецкой столицы Эмире Доган.

«Мне очень жаль, что использование карты «Мир» прекращено. Но это компетенция центрального правительства. Однако мы готовы обратиться с этим вопросом к правительству Турции. Анкара хотела бы», — сказал в интервью «Известиям» Доган.

Он отметил, что мэрия Анкары поддерживает любые связи Турции и России. «Это очень важно для нас. Поэтому мы выступаем за поддержку народа, а не его изоляцию», — подчеркнул вице-мэр Анкары.

По его словам, центральное правительство страны опасается вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов, с чем и был связан запрет на российские карты со стороны турецких банков.

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