Землю впервые сфотографировали с поверхности Марса. ФОТО

Марсоходу Curiosity удалось сделать первую фотографию Земли с поверхности Красной планеты. На снимке запечатлен заход Земли и восход Фобоса, спутника Марса.

Для фотографирования были использована камера Mast Camera, установленная на Curiosity, сообщается на сайте NASA. Изображение состоит из пяти коротких и 12 длинных экспозиций, сделанных 5 сентября 2024 года.

Земля и Фобос с поверхности Марса Фото: © NASA

На вставке к изображению слева в увеличенном виде изображен Фобос, а справа — Земля. На фото показано небо над Тексоли, холмом на нижней части горы Шарп высотой около 5 километров, на которую Curiosity в настоящее время поднимается.

Марсоход был запущен с мыса Канаверал 26 ноября 2011 года, приземление на Марс состоялось 6 августа 2012 года. Таким образом, стаж работы Curiosity на Красной планете в настоящее время превышает 12 лет.