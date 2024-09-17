Правительство одобрило крупный штраф за повторную езду без ОСАГО

Правительство России поддержало законопроект, который вводит штраф от 3 до 5 тысяч рублей за повторное управление автомобилей без полиса ОСАГО.

Законопроект об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) разработал парламент Кабардино-Балкарской Республики. Документ пока не внесен в Госдуму.

Невыполнение владельцами автомобилей обязательства по страхованию гражданской ответственности связано с относительно низким размером административного штрафа, который составляет 800 рублей, приводит ТАСС пояснительную записку.

Там же указано, что вождение без полиса ОСАГО приводит к нарушению прав пострадавших в ДТП на получение компенсации, увеличивает число судебных разбирательств между потерпевшими и виновниками аварий.

По данным Российского союза автостраховщиков, в 2023 году 8,3% автомобилей в России передвигались по дорогам без страховки. Есть регионы, где ситуация критическая. Например, в Ингушетии доля водителей без ОСАГО составила 77,8%, в Чечне — 60,7%.