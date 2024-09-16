ЦБ предложил снизить один из коэффициентов ОСАГО для Новосибирска

Банк России предлагает снизить с 1,63 до 1,56 значение территориального коэффициента (КТ) по ОСАГО для Новосибирска. Он влияет на стоимость полиса и связан со статистикой страховых выплат в регионе, сообщила пресс-служба Сибирского ГУ регулятора.

«Эксперты проанализировали выплаты по полисам ОСАГО в Новосибирске и пришли к выводу, что есть возможность снизить территориальный коэффициент для областной столицы», — сообщила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Для других населенных пунктов Новосибирской области территориальные коэффициенты, согласно проекту указания, планируется оставить без изменений. Сейчас эти коэффициенты ниже: в Бердске территориальный коэффициент — 1,24, в Искитиме — 1,16, а в Куйбышеве — 1.

Во всей стране планируется снизить КТ для 21 территории, где сейчас этот коэффициент выше среднероссийского.

Также Банк России планирует расширить в обе стороны границы тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров).

Для владельцев мотоциклов, которые сейчас платят за ОСАГО меньше остальных автострахователей, тарифный коридор вырастет в обе стороны на 20%. Это связано с тем, что ущерб в результате ДТП уже стал сопоставим с убытками от легковых автомобилей — за два года он вырос почти на треть.