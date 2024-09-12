Глава СПЧ заявил, что все мужчины должны отслужить в армии

Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что каждый молодой человек независимо от состояния здоровья должен отслужить в армии.

«Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться ко всеобщему призыву. У нас только треть или четверть молодых людей проходит через армию. <...> Каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию», — приводит телеграм-канал СПЧ слова Фадеева.

Он напомнил, что осенью 2022 года, когда объявили частичную мобилизацию, часть молодежи уехала за границу.

«Многие из этих молодых людей окончили самые видные университеты, столичные университеты. Считается, что они получили хорошее образование. Но образование — это не только знания по профессии, это гораздо шире», — отметил Фадеев.

По его мнению, эти молодые люди не получили достойного образования, так как они не понимают, как устроен мир и жизнь в нем.