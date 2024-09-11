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Россия лишит Запад стратегического сырья

Источник:
«Интерфакс»
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Президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья — такого как уран, никель, титан и ряд других. При этом такие ограничения не должны вредить российской экономике.

«К нам ограничивают поставки ряда товаров, но может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Путин напомнил, что Россия является лидером по запасам ряда стратегических видов сырья. По природному газу — почти 22% от мировых запасов, по золоту — почти 23%, по алмазам — почти 55%.

«В целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать — я не говорю, что завтра нужно это сделать, — подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других», — сказал президент.

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Политика #Россия #Торговля
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