Продажи алкоголя в России за 10 лет сократились на 21,5%

Продажи спиртного в России за десять лет сократились на
21,5% на человека — до 6,5 литра в пересчете на этанол, следует из данных Роспотребнадзора.
Этот результат не дотягивает до целевого, который зафиксирован в нацпроекте «Демография»: 6,08 литра этанола на человека к 2023 году, приводят «Известия» данные ведомства.
За этот период главным образом сократились продажи коньяка
(–20,7%) и водки, а также ликероводочных изделий (–19,5%) — до 0,95 литра
спиртного на человека и 6,1 литра соответственно. Это отвечает общей
направленности антиалкогольной политики РФ — сместить спрос с крепких напитков
на более слабые.
На фоне сокращения продаж снизилось и количество острых
отравлений спиртосодержащей продукцией в целом по стране на 34%, в том числе с
летальным исходом — на 29,9%, говорится в документе.