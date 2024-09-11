Продажи алкоголя в России за 10 лет сократились на 21,5%

Продажи спиртного в России за десять лет сократились на 21,5% на человека — до 6,5 литра в пересчете на этанол, следует из данных Роспотребнадзора.

Этот результат не дотягивает до целевого, который зафиксирован в нацпроекте «Демография»: 6,08 литра этанола на человека к 2023 году, приводят «Известия» данные ведомства.

За этот период главным образом сократились продажи коньяка (–20,7%) и водки, а также ликероводочных изделий (–19,5%) — до 0,95 литра спиртного на человека и 6,1 литра соответственно. Это отвечает общей направленности антиалкогольной политики РФ — сместить спрос с крепких напитков на более слабые.

На фоне сокращения продаж снизилось и количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией в целом по стране на 34%, в том числе с летальным исходом — на 29,9%, говорится в документе.