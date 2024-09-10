Службу по контракту в Курске прорекламировали баннером с бойцом ВСУ

Рекламирующий службу по контракту баннер с изображением украинского военного вывесили в Курске. Ответственному за это чиновнику объявили выговор.

Фотография баннера, на котором боец держит на руках ребенка и надписями «За наших», «Служба по контракту — выбор настоящих патриотов», разошлась по соцсетям. Многие обратили внимание, что на плакате изображен боец ВСУ, об этом говорит светлая пиксельная форма.

«В отношении исполняющего обязанности председателя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрия Казимирика объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», — написал мэр Курска Игорь Куцак в телеграм-канале.

Казимирик прокомментировал изданию «Подъем», что стал жертвой фотошопа. При создании баннера использовали снимок, где у солдата на шевроне буква Z.

Оригинальный кадр сделан фотографом агентства Associated Press весной 2022 года во время эвакуации жителей через реку Ирпень украинскими военными. Фото активно использовали зарубежные СМИ.