ЦБ РФ продлил ограничение на снятие наличной валюты

Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 года,
ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении ЦБ.
Решение принято в связи с действующими против России
санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать
наличную валюту западных стран.
Лимит на снятие гражданами валюты со счетов и вкладов,
открытых до 9 марта 2022 года, сохранен в размере 10 тысяч долларов (или
эквивалент этой суммы в евро). Остальные средства по-прежнему можно получить в
рублях.
ЦБ также продлил для банков запрет на взимание с граждан
комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов.
Валютные переводы без открытия счета и через электронные
кошельки выдаются в рублях.