ЦБ РФ продлил ограничение на снятие наличной валюты

Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении ЦБ.

Решение принято в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Лимит на снятие гражданами валюты со счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, сохранен в размере 10 тысяч долларов (или эквивалент этой суммы в евро). Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

ЦБ также продлил для банков запрет на взимание с граждан комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.