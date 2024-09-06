Минстрой рассказал о стабилизации цен на жилье в России

Цена квадратного метра недвижимости в российских новостройках
стабилизировалась, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России
Никита Ступишин.
«Цена [квадратного] метра сегодня стабилизировалась, она
будет расти по инфляции. <...> Но нет пока предпосылок для того, чтобы
цена как-то галопирующе росла, как это было в 2021 году», сказал Ступишин в
интервью «Известиям».
По его словам, показатель распроданных квадратных метров
площадок, сдача которых запланирована на период с 2026 по 2027 годы, на данный
момент составляет 40%, в то время как цифра для периода с 2024 по 2025 годы
составляет до 75%, благодаря чему на рынке недвижимости наблюдается баланс
спроса и предложения.
Ранее в федеральной компании «Этажи» сообщили, что в
большинстве городов-миллионников России резко снизилась средняя стоимость 1 квадратного
метра готового жилья.
Так, самое значительное падение средней стоимости за
прошедший месяц зафиксировано в Санкт-Петербурге (–3,2%), Волгограде (–3,1%),
Краснодаре (–2,9%), Новосибирске (–2,8%), Уфе (–2,4%), Ростове-на-Дону (–2%),
Екатеринбурге (–1,7%), Омске (–1,5%), Воронеже (–1,3%) и Красноярске (–1,1%).
Самое же минимальное снижение в Перми — 0,4%.