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Минстрой рассказал о стабилизации цен на жилье в России

Источник:
Sibnet.ru
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Цена квадратного метра недвижимости в российских новостройках стабилизировалась, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Ступишин.  

«Цена [квадратного] метра сегодня стабилизировалась, она будет расти по инфляции. <...> Но нет пока предпосылок для того, чтобы цена как-то галопирующе росла, как это было в 2021 году», сказал Ступишин в интервью «Известиям».

По его словам, показатель распроданных квадратных метров площадок, сдача которых запланирована на период с 2026 по 2027 годы, на данный момент составляет 40%, в то время как цифра для периода с 2024 по 2025 годы составляет до 75%, благодаря чему на рынке недвижимости наблюдается баланс спроса и предложения.

Ранее в федеральной компании «Этажи» сообщили, что в большинстве городов-миллионников России резко снизилась средняя стоимость 1 квадратного метра готового жилья.

Так, самое значительное падение средней стоимости за прошедший месяц зафиксировано в Санкт-Петербурге (–3,2%), Волгограде (–3,1%), Краснодаре (–2,9%), Новосибирске (–2,8%), Уфе (–2,4%), Ростове-на-Дону (–2%), Екатеринбурге (–1,7%), Омске (–1,5%), Воронеже (–1,3%) и Красноярске (–1,1%). Самое же минимальное снижение в Перми — 0,4%.

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Экономика #Квадраты
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krasprol

Изъять компы,телефоны, на TV оставить три(федеральных) канала,обязать просмотр этих каналов....

Twilight88

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turan601

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Удавиков

для чиновников будут закупать автобусы)