Оператор Tele2 провел ребрендинг

Российский оператор мобильной связи Tele2 провел ребрендинг и сменил название на T2. Изменения обусловлены эволюцией в продуктовых решениях, техническом развитии, сервисе оператора, говорится в сообщении компании.

<«Мы не стали продлевать права на использование текущего бренда Tele2 со шведами, потому что понимаем: он нам уже жмет, — сообщил генеральный директор компании Антон Годовиков в интервью изданию «Ведомости».

В последний раз оператор обновлял бренд в январе 2017 года, тогда изменился слоган и фирменный стиль. Параллельно была представлена коммуникационную платформу «Другие правила», которая стала основой для запуска продуктов.

Новый логотип Tele2 Фото: © Tele2

До 2013 года российский оператор Tele2 принадлежал шведской компании Tele2 AB. Позже российское подразделение выкупил ВТБ. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировал Ростелеком.

В настоящее время T2 оказывает услуги в 69 регионах страны. По итогам 2023 года абонентская база оператора составила 48,1 миллиона пользователей с учетом пользователей виртуального сотового оператора Ростелекома.