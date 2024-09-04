Оператор Tele2 провел ребрендинг

Российский оператор мобильной связи Tele2 провел ребрендинг и сменил название на T2. Изменения обусловлены эволюцией в продуктовых решениях, техническом развитии, сервисе оператора, говорится в сообщении компании.
<«Мы не стали продлевать права на использование текущего бренда Tele2 со шведами, потому что понимаем: он нам уже жмет, — сообщил генеральный директор компании Антон Годовиков в интервью изданию «Ведомости».
В последний раз оператор обновлял бренд в январе 2017 года, тогда изменился слоган и фирменный стиль. Параллельно была представлена коммуникационную платформу «Другие правила», которая стала основой для запуска продуктов.
До 2013 года российский оператор Tele2 принадлежал шведской компании Tele2 AB. Позже российское подразделение выкупил ВТБ. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировал Ростелеком.
В настоящее время T2 оказывает услуги в 69 регионах страны. По итогам 2023 года абонентская база оператора составила 48,1 миллиона пользователей с учетом пользователей виртуального сотового оператора Ростелекома.