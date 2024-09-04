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Оператор Tele2 провел ребрендинг

Источник:
Sibnet.ru
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Российский оператор мобильной связи Tele2 провел ребрендинг и сменил название на T2. Изменения обусловлены эволюцией в продуктовых решениях, техническом развитии, сервисе оператора, говорится в сообщении компании.

<«Мы не стали продлевать права на использование текущего бренда Tele2 со шведами, потому что понимаем: он нам уже жмет, — сообщил генеральный директор компании Антон Годовиков в интервью изданию «Ведомости».

В последний раз оператор обновлял бренд в январе 2017 года, тогда изменился слоган и фирменный стиль. Параллельно была представлена коммуникационную платформу «Другие правила», которая стала основой для запуска продуктов.

Новый логотип Tele2
Новый логотип Tele2
Фото: © Tele2

До 2013 года российский оператор Tele2 принадлежал шведской компании Tele2 AB. Позже российское подразделение выкупил ВТБ. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировал Ростелеком.

В настоящее время T2 оказывает услуги в 69 регионах страны. По итогам 2023 года абонентская база оператора составила 48,1 миллиона пользователей с учетом пользователей виртуального сотового оператора Ростелекома.

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