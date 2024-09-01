Экономист допустил снижение цен на ряд продуктов в России

Осенью в России стоит ожидать снижения цен на сезонные продукты питания, а также на некоторые узкие группы товаров, сообщил доцент кафедры экономики Института технологий управления РТУ МИРЭА Сергей Клишо.

«Также возможно снижение цен по отдельным сегментам жилой недвижимости, услугам гостиничного бизнеса, на железнодорожные и авиабилеты», — сказал Клишо в интервью «Ленте.ру».

При этом эксперт отметил, что массового падения цен в более широких категориях, не связанных с сезонностью, ждать не стоит. Он объяснил, что причина состоит в том, что часть экономики, работающая непосредственно на потребителя, не успевает за ростом доходов населения.

«Денег становится больше, ВРП (валовый региональный продукт. — Ред.) растет, заработные платы, доходы людей растут, увеличиваются социальные выплаты. В ситуации, когда предложение меньше, чем спрос, рынок сразу реагирует повышением цен. Это естественный процесс, рыночная экономика», — заключил Клишо.

Минсельхозе ранее сообщил, что в России наблюдается снижение цен на мясо, яйца и другие социально значимые продукты.

Кроме того, по мере сбора нового урожая снижаются цены на фрукты и овощи. Так, отпускная цена на томаты за июль сократилась на 10,7%, на лук репчатый — на 10,5%, на яблоки — на 1,3%.