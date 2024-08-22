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Составлен портрет самого популярного немецкого авто в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Седан Volkswagen возрастом от 10 до 15 лет стоимостью до 1,5 миллиона рублей — это усредненный портрет самого популярного немецкого автомобиля на вторичном рынке в Новосибирске, сообщили аналитики Pango Центр Луна Авто.

Volkswagen занял первое место среди всех немецких марок на рынке авто с пробегом в Новосибирске в июле. На долю этого бренда пришлось 50% от продаж в данном сегменте. На втором месте по продажам расположился Opel (27%), который не был представлен на российском рынке с 2014 по 2019 год. Несмотря на его возвращение, возраст проданных авто составляет минимум 10 лет. Третье место заняли сразу два бренда: BMW (9%) и Mercedes-Benz (8%).

Сегодня «немцы» в Новосибирске занимают около десятой части вторичного рынка — 9% от всего объема продаж.

Чаще всего немецкие авто с пробегом в июле новосибирцы приобретали в диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. Их доля составила по 36% на каждый сегмент. Небольшая часть автолюбителей в Новосибирске приобретала транспортное средство до 500 тысяч рублей (14%). 9% от продаж составили авто по стоимости свыше 2 миллионов рублей. Лишь 5% покупали авто с пробегом от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей.

«Немецкие автопроизводители по-прежнему остаются привлекательными для российских автолюбителей на вторичном рынке за счет репутации производителей качественных и надежных автомобилей. Из-за отсутствия поставок новых авто дефицит этих брендов неминуем, следовательно, и ценообразование будет меняться», — отметили аналитики Pango Центр Луна Авто.

Более трети новосибирцев в июле чаще всего приобретали бренды из Германии возрастом от 10 до 15 лет (36%). Авто с пробегом от 5 до 10 лет также пользовались спросом и составили четверть от всех продаж — 27%. Такую же долю заняли продажи авто возрастом 15 до 20 лет. И всего 9% — автомобили до 5 лет.

Чаще всего покупали немецкие авто с пробегом от 50 тысяч до 100 тысяч километров (32%) и от 100 тысяч до 150 тысяч километров (28%). Почти каждый пятый приобретал машину от 150 тысяч до 200 тысяч километров (18%). Транспортные средства с пробегом свыше 200 тысяч километров приобрели 15% новосибирцев, и только 7% авто продано с пробегом до 50 тысяч километров.

Чаще всего приобретают седаны (55%). Далее по популярности идут пятидверные хэтчбэки (23%). Тройку по популярности из кузовов внедорожники (14%).

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