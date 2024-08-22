Потерявшиеся туристы пять дней провели в окрестностях Синюхи

Двое молодых людей, пропавших пять дней назад в районе горы Синюха, найдены и эвакуированы вертолетом, сообщило МЧС России в четверг.

В минувшую субботу 20-летний парень и 19-летняя девушка вместе с родными приехали к подножию горы Синюха. Пара решила подняться на вершину и пропала. Начались поиски, СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Поиски затрудняло практически полное отсутствие сотовой связи на местности. Но молодые люди вечером в среду смогли связаться с родственниками. По данным поискового отряда «Лиза Алерт» Алтайского края, ребята поднялись на вершину горы находится юго-восточнее Синюхи и поймали сигнал.

Заблудившиеся находились в 6,5-8 часах ходьбы от ближайшего населенного пункта, вокруг были лес и скалы. Эвакуация на автотехнике любой проходимости была невозможна из-за полного отсутствия проезда.

Полиция отправила паре на квадрокоптере теплую одежду, воду и продукты. Утром в четверг туристов эвакуировали на вертолете.