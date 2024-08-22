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Казачье войско воссоздадут в Запорожской области

Источник:
Sibnet.ru
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Казачье войско воссоздадут в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. Он уточнил, что уже подписал соответствующий указ.

«Будет воссоздано Запорожское казачье войско, которое традиционно являлось одним из оплотов российской государственности, хранителем традиционных общественных ценностей и образцом самоотверженного служения Родине», — написал он.

Процесс регистрации казачьих обществ начнется уже в этом году. Также власти уже разработали проект указа об утверждении положения о рабочей группе по делам казачества, добавил Балицкий.

По его словам, это важный этап возрождения истинного запорожского казачества, так как казаки с первых дней принимают участие в специальной военной операции, вступают в отряд «БАРС-32» добровольческого батальона имени Судоплатова и стоят на защите Запорожской земли.

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Оборона #Армия #История
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