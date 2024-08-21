Вышел новый трейлер ремастера Half‑Life 2

Компания NVIDIA представила новый трейлер, посвященный ремастеру Half-Life 2 с технологией трассировки лучей.

Новая версия экшена получит улучшенное качество графики благодаря инструментам RTX Remix. Так, Half-Life 2 RTX будет поддерживать трассировку лучей, улучшенную геометрию объектов, DLSS 3.5 и ряд других технологий.

Разработкой ремастера занимается студия Orbifold Studios, специалисты которой полностью перерабатывают Half-Life 2. Ранее они работали над пользовательским контентом для оригинальной игры.

Дата релиза Half-Life 2 RTX остается неизвестной. Оригинальная Half-Life 2 вышла 16 ноября 2004 года. Возможно, что появление ремастера Half-Life 2 с трассировкой лучей будет приурочено к юбилею культовой игры.