Дефицит таксистов грозит российским регионам

Сразу три четверти российских таксистов могут остаться без работы из-за невыполнения новых требований правительства, говорится в письме представителей Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к премьер-министру Михаилу Мишустину.

В документе отмечается, что 75% таксистов не выполнила новые требования для работы с 1 сентября, пишут «Известия». К этой дате водители такси должны оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.

Перед этим им необходимо получить разрешение на работу, указывают авторы обращения. Однако на сегодня соответствующее разрешение есть лишь у 25% шоферов. При этом четверть из них работают в Москве.

В связи с этим «Цифровой мир» обратился к правительству с просьбой отложить дату вступления новых требований в силу.