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Экс-мэр Новокузнецка уехал на Дальний Восток

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов
Фото: © телеграм-канал Сергея Кузнецова

Бывший мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов стал заместителем врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, сообщил последний.

«Сергей Николаевич Кузнецов будет курировать внутреннюю и информационную политику», — написал Демешин в телеграм-канале.

Врио добавил, что у Кузнецова большой опыт в качестве замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и связи, поддержке и развитию предпринимательства, и он был главой Новокузнецка 10 лет.

Кузнецов объявил об отставке 5 августа, тогда он написал, что будет работать «в новом серьезном государственном проекте».

Кузнецову 54 года, он уроженец Кемеровской области, по образованию учитель иностранных языков и юрист. Работал директором крупных заводов, в 2010 году перешел в правительство Кемеровской области, в 2013 году избран мэром Новокузнецка.

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Политика #Местная власть #Кузбасс
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