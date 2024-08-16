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«Мир танков» получит самое масштабное обновление

Источник:
Sibnet.ru
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Игра «Мир танков» получит самое большое обновление за всю историю проекта, сообщила пресс-служба компании Lesta Games.

Релиз масштабного патча 1.32 состоится 22 января 2025 года, его разработка уже идет. В него войдут сразу 11 знаковых игровых событий и новинок, отмечается в сообщении. В частности, в игре появится техника 11 уровня.

«Мы упорно работаем над тем, что появится в игре в начале следующего года, и делаем всё возможное, чтобы январское обновление порадовало наше игровое сообщество», — подчеркнули разработчики.

В настоящее время на официальном сайте игры появилась специальная страница, посвященная обновлению 1.32. Там размещен таймер до выхода патча, а также ключевая информация о нем.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, три арендных премиальных танка с возможностью их выкупа со скидкой, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

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