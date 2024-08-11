Медведев оценил появление немецких танков под Курском

Российские танки способны дойти до Рейхстага в качестве ответа на появление немецкой бронетехники в Курской области, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Российский политик отреагировал на публикацию немецкой газеты Bild, которая сообщила о новом появлении германских танков на русской земле спустя 80 лет. Медведев подчеркнул, что публикация носит реваншистский характер.

«В качестве ответа мы сделаем все, чтобы привести новые российские танки на площадь Республики» — пригрозил зампред Совета безопасности на своей личной странице в соцсети X.

Известно, что вторгшиеся в Курскую область механизированные бригады ВСУ используют боевые машины пехоты Marder немецкого производства. При этом официальной информации об использовании немецких танков Leopard на российской территории пока не поступало.