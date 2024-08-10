Обнаружен новый источник мощных выбросов парникового газа

Американские ученые нашли источник значительных выбросов парникового газа метана. Им оказались травянистые поля и луга в северных регионах.

Парниковый эффект метана в 25–34 раза сильнее по сравнению с углекислым газом, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Communications. Открытие усиливает опасения по поводу перспектив дальнейшего изменения климата.

Обычно выбросы метана связаны с водно-болотными угодьями, где низкий уровень кислорода в водонасыщенных почвах благоприятствует метаногенным микробам. Однако проведенное исследование выявило повышенную эмиссию в сухих горных лесах и лугах.

Так, метановая эмиссия на более сухих участках исследования оказалась в некоторых случаях в пять раз выше, чем на заболоченных территориях. Больше всего метана содержится в так называемых едомах — осадочных возвышенностях, распространенных на севере.

Данный эффект связан с образованием таликов — незамерзающих «карманов» в почве, где выделяющие метан микробы остаются активными круглый год. При этом с продолжением потепления Арктики в полярных регионах будет появляться все больше и больше новых таликов.