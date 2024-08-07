Олимпийские игры прошли на МКС. ВИДЕО

Экипаж Международной космической станции провел собственные Олимпийские игры, соответствующее видео опубликовало NASA.

Участниками состязаний стали шесть американских астронавтов, а также россияне Николай Чуб, Александр Гребенкин и Олег Кононенко. При этом в отличие от настоящей Олимпиады, которая сейчас проходит в Париже, граждан России без проблем допустили до «турнира».

Сначала космонавты пронесли олимпийский огонь, который передавали из рук в руки — как в реальной эстафете Олимпиады. Впрочем, из соображений безопасности факел был символическим.

Затем экипаж приступил к спортивным состязаниям — космонавты метали диск, толкали шар, поднимали импровизированную штангу и даже устроили забег по отсекам МКС. В завершении члены экипажа пожелали всем атлетам удачи на турнире в Париже.